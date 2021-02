Regno Unito: ministro Sunak, finanze pubbliche non torneranno subito alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le finanze pubbliche del Regno Unito non potranno tornare alla normalità dall'oggi al domani. Lo ha affermato il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak in un'intervista all'emittente "Sky News". "Considerando la dimensione dello shock di cui abbiamo fatto esperienza, la dimensione dei danni, ci vorrà tempo per riparare questa situazione", ha affermato Sunak, che mercoledì presenterà il piano di spesa 2021. Secondo il ministro, le intenzioni del governo sono quelle di assicurare che il Regno Unito sia preparato per futuri shock economici. "Avete parlato di tassi di interesse e avete ragione che i tassi di interesse hanno avuto livelli molto bassi, il che non ci permette di sostenere livelli neanche leggermente maggiori di debito", ha dichiarato Sunak.(Rel)