Roma: Mottura (Atac), 2021 ancora in sofferenza per pandemia ma concordato non preoccupa

- Anche per il 2021 le prospettive di Atac non sembrano essere buone ma il piano di concordato non desta preoccupazioni. Lo dice in una intervista a Radiocolonna.it l’amministratore unico di Atac Giovanni Mottura. “La pandemia ancora è fra noi, e quindi anche tutte le restrizioni che ha comportato. Auspichiamo che il governo continui a sostenere il settore. Da parte nostra stiamo facendo il possibile per mantenere in equilibrio l’azienda, continuando ad esempio ad investire. Abbiamo comprato 100 bus ibridi che entreranno in servizio proprio quest’anno, per mantenere la crescita dei volumi di produzione, che è un pre-requisito della sostenibilità del piano di concordato. La cui attuazione, ci tengo a sottolinearlo, non genera preoccupazioni”. (segue) (Rer)