Roma: Mottura (Atac), 2021 ancora in sofferenza per pandemia ma concordato non preoccupa (2)

- Mottura parla del futuro ricordando però le difficoltò sostenute dall’azienda nel 2020. “La pandemia -dice sempre a Radiocolonna.it- non ha stravolto solo il trasporto locale, ma tutta l’economia del paese. Ovviamente quando l’Italia piange, Atac non può certo ridere. Abbiamo visto crollare i nostri volumi di domanda del servizio, che rimane inferiore di oltre il 60 per cento rispetto al passato, e quindi di vendite di biglietti, che per noi rappresentano oltre un terzo del conto economico. Questo significa che ci sono venuti a mancare circa 140 milioni nel 2020, che in parte saranno ristorati dai contributi che il governo ha concesso a tutte le aziende di trasporto”. Fondamentale per l’amministratore unico di Atac è la messa in sicurezza delle procedure del piano di concordato con i creditori e per questo, aspettando il completo pagamento dei ristori governativi giunti solo in parte “abbiamo chiesto a Roma Capitale, che ce l’ha concessa -dice Mottura- un’anticipazione di 40 milioni che restituiremo entro un anno dall’erogazione. Servirà ad evitare sofferenze di cassa fino a quando i ristori del governo non saranno arrivati”. (segue) (Rer)