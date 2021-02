Roma: Mottura (Atac), 2021 ancora in sofferenza per pandemia ma concordato non preoccupa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore unico ricorda però “che Atac ha già pagato i creditori privilegiati e che i numeri del primo bimestre del 2020 erano più che incoraggianti. Segno che il percorso stava proseguendo bene. Poi è successo quello che nessuno poteva prevedere”. Le soluzioni individuate per mantenere la barra a dritta dell’azienda sono l’ammodernamento dei mezzi. “Ogni anno -dice - l’azienda deve essere messa in grado di comprare almeno 150 bus per avere un’età media della flotta coerente con l’efficienza del servizio. O che bisogna investire costantemente sulle reti, tranviarie come metropolitane, per evitare che succedano casi gravi come quello che stiamo vivendo sulla rete tram, dove abbiamo dovuto sospendere la linea 2 per ritardo di investimenti manutentivi sui binari”. (Rer)