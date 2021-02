Russia: Covid, presentata domanda per autorizzazione versione leggera vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda per l'autorizzazione all'uso di emergenza della versione leggera del vaccino Sputnik, basata su una dose singola dello Sputnik V, è stata presentata in Russia ed in molti altri Paesi. Lo ha annunciato l'account Twitter del centro di produzione russo del vaccino Sputnik. "Sputnik V ha già chiesto l'approvazione d'emergenza in Russia ed in molti altri Paesi della sua versione leggere da una dose. La versione leggera di Sputnik sta arrivando al mondo nel mese di marzo", si legge nella nota. Nella giornata di ieri la vice sindaca di Mosca Anastasia Rakova ha detto che i primi volontari che partecipano ai trial per la versione leggera del vaccino russo Sputnik hanno ricevuto la somministrazione del preparato farmaceutico contro il Covid.(Rum)