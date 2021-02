Business news: Edf entra nel capitale di due aziende del settore eolico in Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Electricité de France rafforza la sua presenza nel settore dell'energia solare in Africa. La società ha annunciato l'acquisizione del 50 per cento di Econet Energy Kenya, controllata del gruppo africano Dpa, e del 23 per cento di Bboxx Kenya. Edf non ha però comunicato i dettagli di queste due operazioni. In merito all'entrata nel capitale di Econet Energy Kenya, Edf ha annunciato lo sviluppo di "soluzioni di auto-consumo performanti e competitive" che permetteranno ai clienti un'autonomia nell'elettricità a basso carbone. Grazie al partenariato con Bboxx Kenya, già stretto anche nel Togo, Edf prevede una fornitura di elettricità a più di 2 milioni di abitanti entro il 2025. (Frp)