Business news: Sudan, Onu minaccia sanzioni contro gruppi armati che violano accordi di pace nel Darfur

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha minacciato di sanzionare tutti i gruppi armati del Darfur - firmatari o non firmatari dell'accordo di pace di Giuba -, accusati impedire la pace e la stabilità nella regione. Nel corso della riunione, secondo quanto riporta il quotidiano "Sudan Tribune", i 15 Paesi membri hanno inoltre adottato all'unanimità la risoluzione 2228 del 2015 che estende il mandato dell'operazione ibrida Unione africana-Nazioni Unite in Darfur (Unamid). In una dichiarazione rilasciata dopo l'incontro, il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, ha affermato che il Comitato per le sanzioni ha sollecitato i gruppi firmatari dell'accordo di pace a smettere di reclutare combattenti, in violazione dell'accordo stesso. "Inoltre, il Comitato esorta i movimenti firmatari dell'accordo a ritirare completamente le loro forze dai Paesi stranieri. Se (questi gruppi) non si conformeranno e quindi continueranno a rappresentare una minaccia per la stabilità regionale, il Comitato prenderà in considerazione la possibilità di inserire tali individui o entità nell'elenco delle sanzioni 1591", si legge nella dichiarazione. (Nys)