Myanmar: almeno tre persone uccise in nuova giornata di proteste

- Almeno tre persone sono morte in Myanmar in una nuova giornata di proteste contro il golpe militare del primo febbraio scorso. Secondo quanto riporta il sito di informazione locale “Dawei Watch” la polizia ha aperto indiscriminatamente il fuoco sui manifestanti nella città di Dawei, nel sud-est del paese, uccidendo almeno tre persone. Almeno altre 40 persone sono rimaste ferite. Proteste sono in corso anche a Yangon e in altre città. A Yangon, secondo quanto riferisce il sito di informazione “Irrawaddy”, almeno otto persone sono rimaste ferite e oltre 50 sono state arrestate. I manifestanti hanno eretto barricate per impedire alla polizia di procedere agli arresti. Molti indossano caschi e scudi artigianali per difendersi dalle cariche degli agenti. Nella giornata di ieri, secondo quanto denunciato dalla rete Movimento di disobbedienza civile del Myanmar, la polizia ha arrestato oltre 200 persone tra manifestanti e giornalisti. Arrestata anche la deputata Win Mya Mya, del partito Lega nazionale per la democrazia (Nld), a Mandalay, seconda città del paese. La notte del primo febbraio i vertici militari del Myanmar hanno preso il potere arrestando la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e i vertici della Nld. (Fim)