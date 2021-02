Spagna: 10 arresti a Barcellona per proteste contro detenzione rapper Hasel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste di ieri sera a Barcellona contro la detenzione del rapper Pablo Hasel hanno determinato l'arresto di dieci persone. E' quanto riferisce una nota dei Mossos d'Esquadra, la forza di polizia locale catalana. "Abbiamo arrestato 10 persone in relazione ad atti violenti e vandalici che sono avvenuti questa sera a Barcellona", hanno fatto sapere i Mossos d'Esquadra in una nota diffusa nella serata di sabato. I manifestanti sono stati arrestati dalla polizia per aver assaltato agenti di pubblica sicurezza, mentre uno di loro avrebbe dato alle fiamme un furgoncino della polizia a Barcellona. Altre manifestazioni contro la detenzione del rapper Hasel si stono svolte a Lleida, Girona e Tarragona. Questo tipo di proteste sono esplose in Spagna a metà febbraio, dopo l'arresto del rapper condannato a nove mesi di prigione nel 2018 per avere "glorificato il terrorismo" e per aver criticato la monarchia spagnola tramite i social network e tramite le sue canzoni. Hasel è stato arrestato lo scorso 16 febbraio, dopo che si è rifiutato di comparire in carcere volontariamente.(Spm)