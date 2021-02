Myanmar: ambasciatore presso Onu rimosso dal suo incarico dopo intervento contro golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore del Myanmar presso le Nazioni Unite, Kyaw Moe Tun, è stato rimosso dal suo incarico dopo avere denunciato il golpe militare del primo febbraio scorso davanti all’Assemblea generale. Lo ha annunciato la televisione di stato del Myanmar dichiarando che il diplomatico ha “tradito il paese”. L’ambasciatore aveva denunciato venerdì il golpe come “inaccettabile nel mondo moderno” e aveva chiesto alla comunità internazionale di usare “ogni mezzo necessario” per indurre i militari a “restituire il potere al popolo”. Dopo il suo intervento il diplomatico aveva sollevato tre dita, il saluto usato dal manifestanti che protestano contro il colpo di stato. La notte del primo febbraio i vertici militari del Myanmar hanno preso il potere arrestando la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e i vertici della Lega nazionale per la democrazia (Nld). Da allora non si fermano le proteste contro il golpe. Secondo quanto riporta il sito di informazione locale “Dawei Watch” almeno tre persone sono morte oggi nella città di Dawei, nel sud-est del paese, dove la polizia ha aperto indiscriminatamente il fuoco sui manifestanti. Almeno altre 40 persone sono rimaste ferite. Proteste sono in corso anche a Yangon e in altre città. (Fim)