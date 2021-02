Golfo: israeliani a Dubai per indagare su esplosione nave nel mare dell’Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di funzionari della difesa israeliana è giunta a Dubai per indagare sull'attacco di giovedì a una nave di proprietà di una compagnia israeliana registrata nell'Isola di Man, la Mv Helios Ray, battente bandiera delle Bahamas, nel Golfo di Oman. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz". Secondo alti funzionari della difesa citati dal quotidiano l'attacco è un gesto intenzionale dell'Iran. Le Guardie rivoluzionarie iraniane (pasdaran) avrebbero sparato uno o due missili contro la nave mentre stava navigando vicino allo stretto di Hormuz, sapendo che fosse israeliana, secondo le fonti citate dal quotidiano. In seguito all'attacco, la nave è stata danneggiata, ma nessuno dei 28 membri dell'equipaggio è rimasto ferito. La compagnia ha detto che la nave si è diretta a Dubai per le riparazioni in seguito all'attacco. Da parte sua, il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha definito "probabile" l'eventuale responsabilità iraniana dell'attacco. In una dichiarazione all'emittente televisiva "Kan", Gantz ha affermato che la vicinanza tra il luogo dell'incidente e la Repubblica islamica ha sollevato preoccupazioni sul fatto che fosse responsabile dell'attacco, ma ha aggiunto che un'indagine non è ancora stata completata. "Dobbiamo continuare a indagare", ha sottolineato. “Gli iraniani stanno cercando di danneggiare gli israeliani e le infrastrutture israeliane. La vicinanza all'Iran fa ritenere che ci sia una probabilità che si tratti di un'iniziativa iraniana. Ci impegniamo a continuare a controllare", ha spiegato il ministro. (segue) (Res)