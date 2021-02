Golfo: israeliani a Dubai per indagare su esplosione nave nel mare dell’Oman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'establishment della difesa israeliano da tempo teme che l'Iran avrebbe aperto un nuovo fronte contro Israele in mare. Funzionari della difesa hanno avvertito negli ultimi anni - ricorda il quotidiano "Haaretz" - che ciò potrebbe minacciare la libertà di navigazione nel Golfo Persico, danneggiando gravemente l'economia israeliana, in parte tagliando le importazioni. Lo stretto di Bab al-Mandab, che separa l'Asia dall'Africa lo Stretto di Hormuz, che separa il Golfo Persico dal Golfo di Oman e il Canale di Suez sono tre dei passaggi marittimi più importanti del mondo. Circa il 20 per cento del commercio mondiale di petrolio passa attraverso i tre punti, che servono anche come rotta di transito dall'Asia e dall'Africa al Mar Mediterraneo e all'Europa. Per Israele, qualsiasi minaccia al suo traffico marittimo attraverso questi corsi d'acqua è strategica, dal momento che il 90 per cento delle importazioni ed esportazioni israeliane passa per mare. In particolare, il 12 per cento delle sue importazioni transita da Bab al-Mandab. Il valore annuo di queste importazioni supera i 15 miliardi di dollari. Se il Golfo Persico diventasse un luogo di attacchi iraniani contro Israele - evidenzia "Haaretz" - le compagnie di navigazione potrebbero iniziare a rifiutarsi di servire Israele, o per paura di essere attaccati o perché i tassi di assicurazione per le navi e il loro carico in arrivo in Israele salirebbero a dismisura. Questo scenario porterebbe anche a un aumento del prezzo dei prodotti per i consumatori israeliani. (Res)