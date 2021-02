Sociale: Raggi, casale abbandonato a Montespaccato diventerà casa sicura per disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era un casale abbandonato, "presto diventerà una casa sicura per molte persone con disabilità, un luogo familiare a disposizione del quartiere di Montespaccato, nella periferia ovest di Roma". Lo scrive in un post su Facebook, postando anche un video, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Siamo partiti con la ristrutturazione di quest’immobile con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio comunale e dare vita al progetto sociale 'Durante e Dopo di Noi'. Un bellissimo esempio di training abitativo per persone con disabilità. Ci saranno aree dedicate al relax, alla cucina e serre per orticultura. Qui le persone più fragili potranno imparare a vivere in autonomia, saranno coinvolte in attività e laboratori, diventeranno una comunità. Grazie al lavoro sinergico del Municipio XIII, della Soprintendenza Speciale di Roma e Sovrintendenza capitolina ai beni culturali daremo alle famiglie fragili un ambiente speciale da vivere". (Com)