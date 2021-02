Covid: Cts, scuole chiuse nelle zone rosse, modulare le misure su comuni e province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuole chiuse e didattica a distanza nelle zone rosse. E’ questa l’indicazione che arriva dal Comitato tecnico scientifico (Cts) che si è riunito per fare il punto sulla situazione nelle aule in vista del nuovo Dpcm, che entrerà in vigore sabato prossimo. Il Cts non propone delle chiusure generalizzate ma interventi mirati sui singoli comuni o sulle singole province, dove il numero dei contagi, anche a causa del rapido diffondersi delle varianti, è più alto. Nelle regioni arancioni, invece, saranno le autorità locali a decidere un eventuale indurimento delle norme. La chiusura degli istituti scolastici scatterà nel momento in cui verrà superata la soglia di 250 contagi ogni 100 mila abitanti per sette giorni. Non cambiano invece le regole per le zone gialle dove è confermata la limitazione della didattica in presenza, dal 50 al 75 per cento, soltanto per le superiori. Le elementari e le medie, invece, saranno tutte in presenza. Le scuole sono già chiuse in molti comuni e province in zona rossa e in quelle di colore arancione rafforzato come Brescia e Bologna. Il parere del Cts costringerebbe invece a rivedere le proprie ordinanze il governatore della Puglia, che ha deciso la chiusura pur essendo in zona gialla, e della Campania rimasta in zona arancione. (segue) (Rin)