Covid: Cts, scuole chiuse nelle zone rosse, modulare le misure su comuni e province (2)

- Intanto si accelera sul piano vaccini. L’obiettivo è di arrivare a 19 milioni di dosi al mese e verrà coinvolta anche la Protezione civile. Ad oggi in Italia sono state somministrate 4,2 milioni di dosi, sono stati vaccinati (con due dosi) quasi 1,4 milioni di italiani. L'ingresso in campo della Protezione civile dovrebbe servire anche a rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la velocità del piani di prevenzione. Ieri la Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha autorizzato l'uso in emergenza del vaccino monodose della Johnson&Johnson e anche in Italia si guarda a questa tipologia per dare nuovo impulso alla campagna vaccinale. (Rin)