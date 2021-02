Business news: Enel X nella mobilità elettrica in India, joint venture con Sterling and Wilson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X e Sterling and Wilson, azienda del gruppo indiano Shapoorji Pallonji, hanno costituito una joint venture per accelerare la diffusione dei veicoli elettrici nel subcontinente indiano: a partire da aprile 2021, la joint venture combinerà il know-how tecnologico e l’esperienza maturata nella mobilità elettrica di Enel X con l'esperienza a livello di progettazione, operazioni e implementazione di Swpl per promuovere l'adozione dell’infrastruttura di ricarica di Ev nel subcontinente indiano. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “Questa partnership rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia di transizione energetica: stiamo guidando la diffusione della mobilità elettrica in diversi mercati globali e siamo entusiasti di lavorare con Sterling and Wilson, ufficializzando il nostro ingresso nel mercato indiano”, ha commentato Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X. “L’unione delle forze consentirà ai nostri team di sfruttare la nostra vasta conoscenza dei mercati e grande esperienza tecnica per raggiungere risultati efficaci e compiere importanti passi avanti verso un futuro pulito e sostenibile: sosterremo la joint venture introducendo nel mercato soluzioni di mobilità elettrica idonee ai fabbisogni locali, accessibili e convenienti per tutti i driver, contribuendo significativamente alla decarbonizzazione del settore dei trasporti in India e, di conseguenza, nel sud est asiatico”, ha aggiunto. (Com)