Business news: Cina, a giugno a Shenzhen la fiera mondiale di vini e liquori Wine to Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà dall'8 al 10 giugno a Shenzhen, nella Cina meridionale, la fiera mondiale di vini e liquori Wine to Asia. Si tratta di una nuova piattaforma professionale focalizzata sul commercio per produttori e rivenditori internazionali per connettersi con mercati di consumo diversificati e potenziali da Shenzhen a tutta l'Asia. L'evento, nel World Convention & Exhibition Center, è organizzato congiuntamente da Veronafiere, organizzatore di Vinitaly, e Shenzhen Pacco Cultural Communication, il principale organizzatore di eventi espositivi e di marketing di vino e liquori in Cina. L'edizione inaugurale si è svolta a novembre 2020 con la partecipazione di oltre 200 produttori e importatori e oltre 3.000 visitatori tra buyer, associazioni e media provenienti da tutta la Cina. (Cip)