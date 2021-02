Business news: Algeria, balzo e-commerce di 29 posti al livello mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha visto un notevole balzo in avanti in termini di commercio elettronico passando dal 109esimo all'80esimo posto a livello mondiale. E’ quanto emerge dall’ultima relazione annuale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, citata dal ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e dall’agenzia di stampa algerina “Aps”. L'Algeria risulta tra i primi quattro paesi che hanno realizzato i maggiori progressi a livello mondiale a fianco di Brasile (dieci posti), Ghana (venti posizioni) e la Repubblica del Laos (undici posti). La classifica si basa su una serie di indicatori, in particolare la generalizzazione dell'accesso a Internet, la sicurezza della rete, l'integrazione finanziaria e l'affidabilità dei servizi. L’obiettivo di questo rapporto è misurare lo stato di preparazione delle economie dei vari paesi al rilancio dell'e-commerce, in particolare alla luce della pandemia di Covid-19. (Ala)