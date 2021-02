Business news: Libano, pubblicati tre bandi di gara per importazione combustibile centrali elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione degli appalti libanese ha pubblicato tre bandi di gara per l’importazione di combustibile da parte di Electricité du Liban per rifornire le centrali elettriche del Paese. Le gare d’appalto sono state lanciate per consentire allo Stato di acquistare combustibile “A” e “B” e diesel, secondo quanto dichiarato dal direttore generale della Direzione degli appalti, Jean Ellieh. L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il 19 e il 20 aprile. La presentazione delle offerte economiche è consentita entro le ore 12 dell’ultimo giorno lavorativo antecedente all’apertura delle buste. Il Paese dei cedri, nel pieno di una crisi finanziaria senza precedenti, acuita dallo stallo istituzionale e dalla pandemia Covid-19, non ha la capacità di produrre elettricità sufficiente per soddisfare la domanda interna. Per questa ragione ricorre all’importazione di combustibile dall’estero e l’erogazione dell’elettricità è razionata. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione della Direzione generale del petrolio sul sito del ministero dell’Energia e dell’acqua. (Res)