Business news: Sudafrica, udienza ex presidente Zuma in processo Thales il 17 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo all'ex presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, accusato di corruzione in un caso che coinvolge la società di difesa francese Thales, si aprirà il prossimo mese di maggio. Lo ha sentenziato l'Alta Corte di Pietermaritzburg, riferisce l'emittente sudafricana "eNca", precisando che la prima udienza è fissata al 17 maggio. A giugno dello scorso anno l'ex capo dello Stato è comparso davanti al tribunale della provincia nordorientale di KwaZulu-Natal per un'udienza preliminare. Zuma - che deve rispondere di 16 capi d'accusa tra cui frode, racket e riciclaggio di denaro - è accusato di aver ricevuto nel 1999 un totale di 260 mila euro in tangenti dal gruppo Thales, nel quadro di un accordo di vendita di armi alla Marina sudafricana del valore di 4 miliardi di euro. Con sentenza unanime, nell'ottobre dello scorso anno i giudici Jerome Mnguni, Esther Steyn e Thoba Poyo-Dlwati hanno dato il via libera a proseguire il processo contro l'ex capo dello Stato. (segue) (Res)