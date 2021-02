Business news: Congo-Brazzaville, per Occrp ricevute dal 2015 oltre 500 tonnellate di armi dall'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2015 la Repubblica del Congo ha acquistato oltre 500 tonnellate di armamenti dall’Azerbaigian. È quanto emerge da un’indagine condotta da Progetto di investigazione sulla corruzione e il crimine organizzato (Occrp), un'organizzazione giornalistica no profit. Lo scorso gennaio, più di 100 tonnellate di armi sono state inviate dall'Azerbaigian alla Guardia repubblicana del Congo, inclusi 775 proiettili di mortaio e oltre 400 casse di razzi progettati per essere lanciati da autocarri. Questi dati, raccolti con l’aiuto dell'opposizione congolese, affermano che le precedenti spedizioni di armi dall'Azerbaigian sono state utilizzate per alimentare una brutale offensiva post-elettorale nel 2016 che ha portato a una crisi umanitaria. (Res)