Business news: Unido Itpo Italy organizza forum per investire in sei Paesi in via di sviluppo

- Unido Itpo Italy organizza un forum virtuale per illustrare alle aziende italiane le opportunità di business legate al settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie ambientali nei paesi target di Botswana, Cuba, Etiopia, Kazakistan, Kenya e Perù. Lo riferisce in una nota la Camera di commercio della regione Lombardia, precisando che il forum si terrà online dal 17 al 19 marzo ed è rivolto alle aziende italiane interessate a scoprire nuove opportunità di investimento nei mercati dei sei Paesi in via di sviluppo, nonché alla alle aziende locali alla ricerca di potenziali investitori nel settore. L’evento sarà incentrato sulle energie rinnovabili e tecnologie ambientali, con un focus particolare sulle tematiche dell'energia solare ed eolica; l'efficientamento energetico; l'elettrificazione; il nesso acqua-energia-cibo; l'energia idroelettrica; il trattamento delle acque ed approvvigionamento idrico; il trattamento dei rifiuti; biogas e biomassa. Il Forum prevede sessioni di conferenze, talk show e del formato "domanda-risposta". Grazie ad una sezione di Marketplace, inoltre, le aziende avranno la possibilità di esibire le proprie tecnologie e soluzioni innovative - tramite il caricamento di foto, video e altro materiale - e discutere opportunità di business con gli altri partecipanti all'evento, effettuando incontri B2B direttamente sulla piattaforma. Organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio italiana del Perù, l’iniziativa rientra nell'ambito del progetto “Fostering international partnerships between companies and/or institutions operating in the energy and environment sectors” finanziato dal ministero italiano dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed implementato da Unido Itpo Italy. La partecipazione è gratuita. (Com)