Business news: Pam lancia appello da oltre 100 milioni di dollari per risposta umanitaria nel Tigrè etiope

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha lanciato un appello urgente per raccogliere più di 100 milioni di dollari allo scopo di alleviare le gravi carenze di servizi nella regione del Tigrè, in Etiopia. Secondo quanto affermato dall’agenzia Onu in una nota, tre milioni di persone – circa la metà della popolazione del Tigrè – hanno bisogno di aiuti alimentari. Il Pam ha precisato che la sua risposta è stata richiesta dal governo di Addis Abeba. Gran parte della regione è rimasta isolata dall’assistenza umanitaria da quando le forze governative etiopi hanno estromesso la leadership locale del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Le agenzie umanitarie hanno ripetutamente denunciato l'emergenza di una fame diffusa nella regione, nonostante le smentite ufficiali da parte del governo di Addis Abeba. (Res)