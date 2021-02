Business news: Macao, vendite al dettaglio in calo del 41,5 per cento annuo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle vendite al dettaglio di Macao nel 2020 è stato di 5,7 miliardi di dollari, in calo del 41,5 per cento su base annua. Lo ha reso noto il dipartimento di Statistica della regione amministrativa speciale cinese. Tra le principali attività di commercio al dettaglio i valori di vendita di orologi e gioielli, abbigliamento per adulti, cosmetici e articoli sanitari sono diminuiti rispettivamente del 54,1, del 53,3 e del 52,5 per cento su base annua, mentre il valore delle vendite dei supermercati è cresciuto del 4,1 per cento. Nel 2020, l'indice del volume delle vendite è sceso del 40,2 per cento su base annua, con un netto calo degli indici di orologi e gioielli, cosmetici e articoli sanitari e abbigliamento per adulti. Nel quarto trimestre del 2020, tuttavia, il commercio al dettaglio ha registrato una ripresa, con il valore delle vendite al dettaglio aumentato del 102,5 per cento su base trimestrale a 2,3 miliardi di dollari ma in calo del 12,5 per cento su base annua. Dopo aver rimosso l'effetto delle variazioni di prezzo, l'indice del volume delle vendite è balzato del 109,8 per cento da un trimestre all'altro, ma è diminuito dell'8,6 per cento anno su anno. (Cip)