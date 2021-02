Business news: Cina, creati quasi 12 milioni di nuovi posti di lavoro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha aggiunto 11,86 milioni di nuovi posti di lavoro urbani a livello nazionale nel 2020, superando l'obiettivo di crearne oltre nove milioni. Lo ha reso noto oggi il ministero delle Risorse umane e della sicurezza sociale. Nel 2020, il tasso di disoccupazione rilevato nelle aree urbane si è attestato al 5,6 per cento, al di sotto dell'obiettivo annuale del governo, di circa il sei per cento. Nel dicembre dello scorso anno, il tasso di disoccupazione urbano è stato del 5,2 per cento, in calo rispetto al picco annuale del 6,2 per cento di febbraio, poiché la pandemia di coronavirus ha bloccato molte delle attività economiche del Paese. (Cip)