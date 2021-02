Business news: Hong Kong, esportazioni in aumento del 44 per cento annuo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel gennaio 2021 i valori delle esportazioni e delle importazioni totali di beni di Hong Kong hanno registrato aumenti su base annua rispettivamente del 44 e del 37,7 per cento. Lo ha reso noto il dipartimento di Censimento e statistica del governo della regione amministrativa speciale cinese. Confrontando il periodo di tre mesi terminato a gennaio 2021 con i tre mesi precedenti su base destagionalizzata, il valore delle esportazioni totali di beni è aumentato del 9,7 per cento. Nello stesso periodo, il valore delle importazioni di merci è aumentato dell'11,5 per cento. Un portavoce del governo di Hong Kong ha affermato che il valore delle esportazioni di merci ha registrato un aumento sostanziale nel gennaio 2021 rispetto alla modesta base di confronto dell'anno precedente. Secondo il portavoce l'economia continentale crescerà fortemente, mentre la domanda di importazioni dei mercati avanzati dovrebbe riprendersi ulteriormente se la loro situazione epidemica si stabilizzerà gradualmente. (Cip)