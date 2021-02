Business news: Idex 2021, forze armate Emirati siglano contratti per 1,36 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate degli Emirati Arabi Uniti hanno siglato contratti di difesa per 5 miliardi di dirham emiratini (1,36 miliardi di dollari), con compagnie locali e internazionali, nell’ambito della fiera della difesa Idex, che ha preso il via ieri ad Abu Dhabi. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Gulf News". La maggioranza dei contratti è stata siglata con compagnie locali. La fiera e conferenza internazionale sulla difesa (Idex) e la fiera sulla difesa navale e sicurezza marittima (Navdex) hanno preso il via ieri nella capitale emiratina con la partecipazione di più di 900 compagnie, e dureranno fino al prossimo 25 febbraio. (Res)