Business news: Arabia Saudita, rapporto Istituto finanza internazionale, nel 2021 attesa crescita del 4,2 per cento

- L’Arabia Saudita sembra procedere stabilmente sulla via della ripresa economica, alla luce dell’aumento dei capitali investiti nel Regno, e in conseguenza del fatto che la pandemia abbia avuto un impatto economico relativamente limitato nel Paese. È quanto emerge da un rapporto dell’Institute of International Finance (Iif), secondo cui per quest’anno il Pil reale non-petrolifero dovrebbe crescere del 3 per cento, dopo essere calato del 7,2 per cento nel 2020, e il Pil reale complessivo dovrebbe registrare una crescita del 4,2 per cento nel 2021 e dell’1,3 per cento nel 2022, spinto da una crescita non-petrolifera del 3 per cento e del 9,3 per cento rispettivamente. Il rapporto stima, inoltre, un lieve aumento dei capitali introdotti da stranieri non residenti, fino a 47 miliardi di dollari, ma sottolinea che la crescita attesa richiederà riforme strutturali. (Res)