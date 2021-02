Business news: Irena, quota di energie rinnovabili Giordania al 20 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto preparato dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), in cooperazione con il ministero dell’Energia e delle Risorse minerarie della Giordania, evidenzia la possibilità di espandere la partecipazione del settore privato negli sforzi per aumentare entro il 2030 al 31 per cento la quota del fabbisogno energetico del regno hashemita fornito da fonti rinnovabili. Il rapporto sottolinea che la quota in questione nel 2020 ha raggiunto il 20 per cento, grazie all’introduzione di leggi e politiche in favore delle rinnovabili, inclusi progetti fotovoltaici ed eolici. Secondo il rapporto, migliorare le capacità di enti finanziatori locali e sviluppatori potrà stimolare la loro partecipazione alla transizione energetica e aiutare il Regno a raggiungere i propri obiettivi in alcuni settori, ad esempio nel costruire le infrastrutture necessarie a ricaricare automobili elettriche. (Res)