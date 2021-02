Business news: Arabia Saudita, erede al trono lancia sviluppo infrastruttura turistica ad Asir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita e presidente del Fondo per l’investimento pubblico (Pif), fondo sovrano di Riad, ha annunciato il lancio della Soudah Development Company (Sdc) nella provincia meridionale di Asir. La nuova compagnia, controllata totalmente dal Pif, svilupperà l’area finanziando progetti infrastrutturali e turistici da 11 miliardi di rial sauditi (3 miliardi di dollari), principalmente nella località di Soudah e in alcune zone del governatorato di Rijal Alma’a. Gli sviluppi pianificati comprendono 2.700 camere d’albergo, 1.300 unità residenziali, 30 attrazioni commerciali e di intrattenimento. L’obiettivo di Sdc è sviluppare Soudah e Rijal Alma, trasformandole in una meta turistica per tutto l’anno che contribuisca al Pil saudita nella misura di 29 miliardi di rial (6,3 miliardi di euro) entro il 2030. (Res)