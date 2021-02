Business news: Senegal, al via campagna di vaccinazione anti-Covid con dosi Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senegal ha iniziato la sua campagna di vaccinazione contro il Covid. Le prime dosi, secondo quanto riferisce la stampa locale, sono state somministrate ai ministri del governo e agli operatori sanitari del ministero della Salute nella capitale Dakar. "Continueremo (la campagna di vaccinazione) in modo che tutti i senegalesi che devono essere vaccinati lo siano al più presto", ha detto il ministro della Salute, Abdoulaye Diouf Sarr, parlando alla stampa dopo aver ricevuto il vaccino. il Senegal, uno dei primi Paesi dell'Africa occidentale ad aver avviato la campagna di vaccinazione, ha ricevuto la scorsa settimana 200 mila dosi acquistate dalla cinese Sinopharm. Le autorità di Dakar mirano a vaccinare circa il 90 per cento di un target di 3,5 milioni di persone, compresi operatori sanitari e individui ad alto rischio di età compresa tra 19 e 60 anni, entro la fine del 2021. In quanto Paese a reddito medio-basso, il Senegal ha diritto a circa 1,3 milioni di dosi di vaccino gratuite durante la prima fase dell'iniziativa Covax, lanciata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oltre a ricevere 3,4 milioni di dosi per poco meno di 23 milioni di dollari nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Unione africana. All'inizio di questo mese il governo senegalese ha sborsato poco più di 2 miliardi di franchi Cfa (3,74 milioni milioni di dollari) per acquistare le dosi di Sinopharm dalla Cina ed è attualmente in trattative con la Russia per acquistare il vaccino Sputnik V. "Siamo in procinto di finalizzare la nostra relazione commerciale con la Russia per introdurre molto presto il vaccino Sputnik V", ha detto Sarr, aggiungendo che, segno di solidarietà con le altre nazioni africane, il Senegal donerà 10 mila dosi ciascuno ai vicini Gambia e Guinea-Bissau. (Res)