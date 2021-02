Business news: Ghana riceve prima spedizione di vaccini nell'ambito dell'iniziativa Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ghana ha ricevuto la prima spedizione di vaccini Covid-19 dall'iniziativa Covax, lanciata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per procurare e distribuire gratuitamente vaccinazioni ai Paesi in via di sviluppo. "I primi 600 mila vaccini Covax fanno parte di una tranche iniziale di consegne del vaccino AstraZeneca/Oxford concesso in licenza al Serum Institute of India, che rappresentano parte della prima spedizioni di vaccini diretti a diversi Paesi a basso e medio reddito", ha affermato il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) - che ha organizzato la spedizione da Mumbai - in una nota congiunta con l'Oms. Covax prevede di fornire due miliardi di dosi di vaccini a livello globale entro la fine del 2021. (Res)