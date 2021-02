Business news: Unctad, India primo Paese nelle tecnologie d’avanguardia tra quelli in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni Paesi in via di sviluppo stanno mostrando capacità di adottare e adattare le tecnologie d’avanguardia superiori a quanto suggerito dal loro prodotto interno lordo e l’India è in testa a questa classifica. È quanto risulta dal “Rapporto tecnologia e innovazione” pubblicato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), che ha compilato un indice di 158 Paesi. Per tecnologie d’avanguardia, precisa il rapporto, si intendono quelle che sfruttano la digitalizzazione e la connettività: intelligenza artificiale, internet delle cose, big data, blockchain, 5G, stampa in 3D, robotica, droni, editing genomico, nanotecnologia e fotovoltaico. Ai Paesi è stato assegnato un punteggio sulla base di cinque parametri: diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; competenze; ricerca e sviluppo; attività industriale; accesso ai finanziamenti. È stata quindi misurata la differenza tra l’indice risultante e quello del reddito pro capite. L’India risulta al primo posto, con una differenza di 65 posizioni tra i due indici. Ciò è dovuto soprattutto alla ricerca e allo sviluppo, alle abbondanti e qualificate risorse umane a un costo relativamente basso, all’ampio mercato locale che attrae investimenti da parte di imprese multinazionali. (Inn)