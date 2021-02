Business news: aeroporto Incheon di Seul firma cooperazione strategica con nuovo scalo polacco Ctk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto Incheon di Seul è consulente strategico per l'aeroporto centrale di comunicazione (Ctk) della Polonia. La collaborazione strategica è stata sottoscritta dal presidente della società responsabile della costruzione del Cpk, Mikolaj Wild, e dal presidente della società che gestisce l'aeroporto internazionale della capitale sudcoreana, Kim Kyung-wook, secondo quanto riporta l'emittente "Polskie Radio". Un accordo è stato simultaneamente firmato dai ministeri dei Trasporti dei due Paesi coinvolti. Ctk è l’aeroporto "centrale" che le autorità della Polonia pianificano di costruire tra Varsavia e Lodz. "Ogni grande progetto ha la posa della sua prima pietra. Oggi tale svolta è arrivata per il Cpk", ha commentato il premier polacco, Mateusz Morawiecki, su Twitter. La firma della collaborazione con l'aeroporto sudcoreano Incheon equivale a sancire un'alleanza con "una partner strategico". Si tratta di un salto in avanti nello sviluppo del progetto del Cpk e di "una partnership polacco-coreana che apre a nuove e promettenti opportunità". "La collaborazione che inizia oggi unisce sapienza e ambizione, esperienza e potenziale", ha continuato il capo del governo. Per il primo ministro polacco è anche un passo avanti rispetto all'attesa ripresa economica. (Vap)