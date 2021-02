Business news: India, economia cresciuta dello 0,4 per cento nel trimestre ottobre-dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India è cresciuta dello 0,4 per cento nel trimestre ottobre-dicembre, il terzo dell’anno fiscale 2020-21, dopo due trimestri di contrazione: -24,4 per cento nel primo e -7,3 per cento nel secondo. Lo ha reso noto il ministero della Statistica e dell’attuazione del programma. Per l’intero esercizio il governo si aspetta, secondo le ultime stime preliminari, una contrazione dell’otto per cento. (Inn)