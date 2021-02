Business news: Libia, gruppo turco Karanfil inaugura impianto di produzione calcestruzzo a Misurata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo turco Karanfil ha annunciato di aver inaugurato un impianto per la produzione di calcestruzzo a Misurata, in Libia. Lo riferisce un comunicato pubblicato sul sito internet della compagnia turca, secondo cui si tratta del più grande impianto per la produzione di calcestruzzo nel Paese. Secondo l’amministratore delegato del gruppo, Fatih Sari, l’impresa ha speso fino a oggi 10 milioni di dollari per l’impianto, e mira ad accrescere gli investimenti fino a 50 milioni di dollari. L’impianto, che mira a impiegare 1.000 persone nel medio e lungo periodo, sarà in grado di produrre fino a 90 metri cubi di calcestruzzo all’ora. L’impianto soddisferà la domanda dei settori pubblico e privato, ha detto Sari, sottolineando che la produzione di calcestruzzo è cruciale per la ricostruzione del Paese nordafricano. Secondo l’amministratore delegato del gruppo, inoltre, l’impianto ha riscosso interesse non soltanto in Libia ma anche nei Paesi confinanti. “C’è già molta domanda da Marocco, Tunisia e Algeria. Dunque svilupperemo investimenti, produzione e impiego il prima possibile”, ha aggiunto Sari. Mentre in una fase iniziale nello stabilimento saranno impiegate 250 persone, il numero verrà presto aumentato a 1.000, ha proseguito. Il gruppo Karanfil opera in Libia da 34 anni, specialmente nei settori di logistica, fornitura e produzione, con piani futuri per gli investimenti nei settori petrolchimico ed energetico. (Lit)