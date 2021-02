Business news: l’Algeria torna essere un esportatore netto di carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria è tornata ad essere un esportatore netto di benzina, il prodotto più richiesto dalla distillazione del greggio. Il paese ha iniziato ad esportare sia benzina che diesel nel 2020, per la prima volta nell'ultimo decennio, riferisce il sito web specializzato “Africa oil and gas report”. Fino al 2009, l’Algeria era l'unico paese tra i primi tre produttori africani di idrocarburi ad avere abbastanza prodotti da destinare al mercato di esportazione. Anni di investimenti insufficienti hanno relegato l'Algeria nel club dei paesi produttori di petrolio ma importatori di carburanti, come Angola e Nigeria. Con l'aumento della produzione della raffineria di Algeri, la compagnia statale Sonatrach, unica raffinatrice nazionale di petrolio greggio algerino, afferma di aver prodotto 9,5 milioni di tonnellate di diesel e 3,4 milioni di tonnellate di benzina nel 2020. L'Algeria ha terminato le sue importazioni di diesel nel marzo 2020 e ha cessato di importare benzina nell'agosto dello stesso anno, grazie anche all’aumento dell'attività di raffinazione del 7,4 per cento rispetto al 2019 (da 27,2 milioni di tonnellate a 29,1 milioni di tonnellate). (Ala)