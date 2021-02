© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha emesso un decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale, che autorizza il ministro del Petrolio a stipulare contratti con la Egyptian Natural Gas Holding Company, Exxon Mobil Egypt e Tharwa Petroleum Company, per la ricerca di gas e petrolio greggio e per il loro sfruttamento nell'area Maritime Star nel Mediterraneo. Lo riporta il quotidiano “Al Masry al Youm”. (Cae)