- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sarà domani in visita in Moldova, prima tappa di un tour che lo vedrà poi in Georgia e Ucraina. A Chisinau, Michel incontrerà la presidente Maia Sandu. In agenda, oltre alle relazioni bilaterali e alla lotta comune contro il Covid 19, anche il futuro del partenariato orientale. (Moc)