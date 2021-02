Imprese: Confcommercio su flashmob su Navigli, non sarà offerto da bere, sicurezza è preminente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il flashmob degli operatori commerciali di via Ascanio Sforza per protestare contro i ritardi della pedonalizzazione avverrà, ma senza offrire da bere nei locali. Lo precisa in una nota Confcommercio. “È preminente il rispetto della sicurezza sanitaria e, lo abbiamo chiarito con le Forze dell’ordine, non intendiamo in alcun modo creare situazioni che possano far insorgere difficoltà di assembramenti – spiega Michele Berteramo, rappresentante del DUC Distretto del Commercio Navigli e consigliere di Epam Confcommercio Milano (pubblici esercizi) – la protesta ci sarà con cartelli per sensibilizzare il Comune a smuovere questa situazione incomprensibile di stallo”. (com)