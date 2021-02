Business news: Kazakhstan, Fitch mantiene stabile il rating di default dell'emittente in valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia internazionale di rating Fitch ha deciso di mantenere stabile a livello “BBB” la valutazione sul rating di default dell'emittente in valuta estera del Kazakhstan. Lo si legge nell’ultimo rapporto dell’agenzia, che reputa positivo il lavoro delle autorità in un complicato contesto di pandemia e di crollo dei prezzi del petrolio. “Le grandi riserve sovrane esterne sono un elemento cruciale per la stabilità del rating e dovrebbero restare solide. I beni esterni del Fondo nazionale e le riserve internazionali ufficiali di proprietà della Banca centrale sono aumentati a 94 miliardi di dollari alla fine del 2020, pari al 57 per cento del prodotto interno lordo contro il 50 per cento di fine 2019”, scrive Fitch. Secondo l’agenzia, le riserve esterne dovrebbero crescere di pari passo con l’aumento dle prezzo del petrolio greggio. Le proiezioni di Fitch indica che il deficit delle partite correnti del Kazakhstan dovrebbe restare quest’anno al 3,5 per cento del Pil e calare al 2,2 per cento nel 2022, grazie soprattutto all’aumento delle esportazioni di petrolio. Nel 2020 la produzione di greggio è diminuita del 5,1 per cento a causa dei tagli decisi dal governo kazakho nel quadro dell’accordo Opec+. (Res)