Business news: Hong Kong, governo stanzierà oltre 120 milioni di dollari per promozione turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong stanzierà 120,4 milioni di dollari per promuovere il turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia di Covid-19. Annunciando le sue proposte di bilancio il segretario alle Finanze della regione amministrativa speciale, Paul Chan, ha detto che 20,6 milioni di dollari saranno utilizzati per promuovere progetti culturali e di turismo, come lo Yim Tin Tsai Arts Festival e il City in Time. "Lo scopo è quello di offrire tempo libero ed esperienza di viaggio con elementi storici e culturali sia alla gente del posto che ai visitatori", ha spiegato Chan. Il resto della somma stanziata andrà all'Ufficio del turismo di Hong Kong per lanciare offerte promozionali quando i viaggi transfrontalieri riprenderanno con l'attenuazione della crisi sanitaria. (Cip)