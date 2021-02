Business news: Cina, Banca centrale aderisce a progetto di valuta digitale per pagamenti transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto di valuta digitale della Banca popolare cinese (Pboc o Banca centrale) ha aderito al Multiple Cbdc (m-Cbdc) Bridge, un progetto di valuta digitale della Banca centrale per pagamenti in valuta estera, avviato dall'Autorità monetaria di Hong Kong e dalla Banca di Thailandia (Bot). Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". Sostenuto dal Centro di innovazione della Banca dei regolamenti internazionali (Bri) nella regione amministrativa speciale di Hong Kong, il progetto sui pagamenti transfrontalieri mira a sviluppare un prototipo per facilitare il cambio transfrontaliero in tempo reale. Nel frattempo, promuoverà un ambiente favorevole affinché più banche centrali in Asia e in altre regioni studino congiuntamente come migliorare le capacità di pagamento transfrontaliero dell'infrastruttura finanziaria per risolvere i problemi di bassa efficienza, costi elevati e scarsa trasparenza. Le banche centrali partecipanti valuteranno la fattibilità del progetto m-Cbdc Bridge per i trasferimenti di fondi transfrontalieri, il regolamento del commercio internazionale e le transazioni sul mercato dei capitali nelle loro giurisdizioni. (Cip)