Kosovo: ambasciatore Orlando su attacco a giornalista Duriqi, la libertà dei media è essenziale

- L'attacco al giornalista kosovaro Visar Duriqi è molto preoccupante e disturbante. Lo ha scritto su Twitter l'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, commentando quanto avvenuto nelle scorse ore a Pristina al giornalista di un programma investigativo prodotto dal portale d'informazione "Insajderi". "La libertà dei media è essenziale per la democrazia. Mentre gli auguro una piena guarigione, invito le autorità a indagare sull'incidente ed a portare rapidamente i colpevoli davanti alla giustizia", ha dichiarato l'ambasciatore Orlando. Il giornalista Duriqi è stato attaccato ieri sera da tre uomini ancora ignoti, i quali lo hanno atteso di fronte al suo appartamento nella capitale kosovara. Il giornalista è stato ricoverato in ospedale, mentre la polizia ha avviato delle indagini sull'accaduto. Il premier kosovaro uscente Avdullah Hoti ha commentato l'accaduto come "un attacco inaccettabile alla libertà di espressione".(Alt)