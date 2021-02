Business news: Toshiba e General Electric negoziano la produzione congiunta di turbine eoliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toshiba e General Electric hanno intrapreso discussioni in merito alla produzione congiunta di sistemi per parchi eolici offshore. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Le due aziende stanno discutendo in particolare la produzione di nacelle, gli "involucri" che contengono le componenti delle turbine eoliche e le principali componenti mobili. La produzione verrebbe affidata a uno stabilimento di Toshiba a Yokohama, in Giappone. Le aziende giapponesi faticano a mantenere una posizione nel settore dell'ingegneria eolica, e alcune, come Hitachi, lo hanno già abbandonato. Il governo del Giappone ha individuato l'eolico offshore come una fonte energetica rinnovabile cruciale nell'ambito delle politiche nazionali. L'alleanza tra Toshiba e GE dovrebbe consentire alle due aziende di ridurre i costi, mantenendo un elevato profilo di competitività ed aumentando così la loro quota di mercato combinata. (Git)