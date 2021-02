Business news: India, prosegue la conferenza “Pharma & Medical Device”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sesta edizione della conferenza “India Pharma & India Medical Device”, in modalità virtuale, prosegue il primo e 2 marzo, dopo gli appuntamenti del 25 e 26 febbraio. Il dipartimento dell’Industria farmaceutica del ministero della Chimica e dei fertilizzanti indiano organizza l’iniziativa insieme alla Federazione delle camere del commercio e dell’industria indiane (Ficci) e all’agenzia per gli investimenti Invest India. Il tema scelto quest’anno per la sezione dedicata all’industria dei farmaci è “Il futuro è adesso”, mentre quello della sezione sui dispositivi medici è “Il futuro tecnomedico dell’India: innovazione e produzione in India attraverso l’Alleanza globale”. Il programma propone una vetrina delle opportunità di investimento, con sessioni di dibattito per imprenditori, tecnici e regolatori. Il ministro Devaragunda Venkappa Sadananda Gowda, nel presentare l’evento, ha dichiarato che l’assistenza sanitaria è tra le priorità del governo e che l’esecutivo sostiene l’industria farmaceutica nazionale nell’ambito dell’iniziativa “Make in India”. Il Paese è leader nell’esportazione di farmaci generici e un importante hub per i dispositivi medici e diagnostici. Il valore di mercato dell’industria farmaceutica indiana dovrebbe raggiungere 130 miliardi di dollari entro il 2030 e quello dei dispositivi medicali 50 miliardi entro il 2025. (Inn)