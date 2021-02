Business news: India, Moody’s alza stima di crescita per l’anno fiscale 2021-22 al 13,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating statunitense Moody’s Investors Service ha corretto al rialzo la previsione sulla crescita economica dell’India per l’anno fiscale 2021-22, che inizierà ad aprile, al 13,7 per cento, dal 10,8 stimato a novembre. Anche per l’anno fiscale 2020-21, che sta per concludersi, la previsione, pur restando negativa, è stata migliorata: -7 per cento al posto del -10,6 per cento del rapporto precedente. (Inn)