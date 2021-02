Business news: Cina, Pechino lancia piano per raddoppiare la rete ferroviaria entro il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese punta a espandere la rete nazionale dei trasporti al fine di raddoppiare le dimensioni della sua economia entro il 2035. È quanto emerge da un progetto pubblicato congiuntamente dal Consiglio di Stato e dal Comitato centrale del Partito comunista cinese. Il piano prevede, tra le altre cose, l'espansione della rete ferroviaria ad alta velocità del Paese a 70 mila chilometri – un incremento dell'84 per cento rispetto allo scorso anno – e la crescita della rete ferroviaria nazionale a un totale di 200mila chilometri entro il 2035, il 37 per cento in più rispetto ai 146 mila chilometri dello scorso anno. I piani di espansione dell'infrastruttura ferroviaria della Cina sono parte di un progetto che prevede anche una rete autostradale di 460 mila chilometri, e 25 mila chilometri di canali navigabili. Pechino intende anche realizzare 162 nuovi aeroporti civili, portando il totale a 400 entro il 2035. Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha dichiarato lo scorso novembre che è "del tutto possibile" per la Cina raddoppiare le dimensioni della sua economia e il suo reddito pro capite entro il 2035. Diversi economisti ritengono che a seguito della pandemia di coronavirus, la Cina supererà gli Stati Uniti e si affermerà come prima economia mondiale entro il 2028. (Cip)