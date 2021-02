Business news: Expo 2020, Dubai invita gli investitori africani a espandersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio e dell’industria di Dubai ha partecipato alle attività della “Dubai Week in Africa – Kenya”, che ha concluso di recente i suoi lavori con la partecipazione di senior decision maker, interessati e imprenditori degli Emirati Arabi Uniti e dell'Africa con un seminario dal titolo: “Il commercio alimentare halal nel mercato internazionale”. L'emirato, spiega il quotidiano "Al Khaleej", svolge un ruolo fondamentale nel collegare i mercati globali con i mercati africani e nel fornire un'infrastruttura logistica avanzata che supporti i piani commerciali africani. "La Camera di Dubai sostiene i suoi membri che vogliono espandersi nel mercato africano, attraverso i suoi quattro uffici in Etiopia, Kenya, Mozambico e Ghana", aggiunge il giornale, sottolineando che "la mostra Gulfood 2021 e Expo 2020 Dubai sono importanti finestre per le aziende africane per rafforzare la loro presenza sui mercati globali". (Res)