Business news: Egitto e Palestina firmano intesa per sviluppo giacimenti gas a Gaza

- La Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas) ha firmato un memorandum d'intesa con il Palestinian Investment Fund e la Palestine's Consolidated Contractors Company (Ccc) per sviluppare il giacimento di gas Gaza Gas Marine. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio dell’Egitto in un comunicato stampa. "Lo sviluppo del campo di gas di Gaza contribuirà a soddisfare i bisogni essenziali di gas naturale della Palestina e a rafforzare la cooperazione con l'Egitto, nonché ad aumentare le possibilità di esportare parte della produzione del campo in Egitto", si legge nella dichiarazione, diffusa dopo un incontro tra il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, e Mohamed Mustafa, consigliere presidenziale palestinese per gli affari economici. Il colloquio tra i due si è svolto a Ramallah, nell'ambito di una rara visita di El Molla nei Territori palestinesi e in Israele. El Molla ha confermato la “ferma posizione” del suo Paese a sostegno dei diritti dei palestinesi, incluso il “diritto di sfruttare le sue risorse naturali”, incluso appunto il Gaza Marine. Entrambe le parti hanno affermato che lo sviluppo del giacimento avrà un grande effetto sul settore energetico, in particolare contribuendo a colmare il deficit energetico nella Striscia di Gaza. "Entrambe le parti hanno concordato di intensificare la cooperazione a livello bilaterale e con i restanti Paesi membri nell'East Med Gas Forum (Emgf, organizzazione internazionale regionale di cui fa parte anche l'Italia, ndr), in particolare Israele, in modo da accelerare lo sviluppo del giacimento di Gaza", si legge ancora nel testo. (segue) (Cae)